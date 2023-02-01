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Дирижер Владимир Спиваков трижды выступил на бис в Салехарде

Общество
Дирижер Владимир Спиваков трижды выступил на бис в Салехарде

Народный артист СССР, 78-летний дирижер, скрипач и педагог Владимир Спиваков выступил с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» в Салехарде.

Как пишет ИА «Север-Пресс», они выступали при полном зале. Во время концерта звучали произведения Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, а также Астора Пьяццоллы и Гии Канчели. Зрители трижды вызывали маэстро на бис.

Сам Спиваков, комментируя свое выступление в Салехарде, отметил, что запомнит этот теплый прием, а также выразил надежду когда-нибудь вновь предстать перед местной публикой. После выступления музыканты отправились в Челябинск, откуда позднее поедут в Екатеринбург.
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