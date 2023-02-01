Дирижер Владимир Спиваков трижды выступил на бис в Салехарде

Сам Спиваков, комментируя свое выступление в Салехарде, отметил, что запомнит этот теплый прием, а также выразил надежду когда-нибудь вновь предстать перед местной публикой. После выступления музыканты отправились в Челябинск, откуда позднее поедут в Екатеринбург.