Эксперты АТОР рассказали, как уход российских туристов повлиял на туриндустрию Кипра и Греции

Мкртчян подчеркнул, что раньше Кипр воспринимался путешественниками из России как более дешевая альтернатива Турции. Однако сейчас цены на отдых значительно увеличились. По словам эксперта, поездка на Кипр обойдется туристу дороже, чем отдых во Франции, что обусловлено ростом расходов на транспорт, передает издание «Известия».