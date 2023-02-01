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Эксперты АТОР рассказали, как уход российских туристов повлиял на туриндустрию Кипра и Греции

Общество
Эксперты АТОР рассказали, как уход российских туристов повлиял на туриндустрию Кипра и Греции

Туристический поток из России в Грецию и Кипр сократился более чем на 80%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Алексан Мкртчян. Он рассказал о положении туриндустрии двух стран.

Мкртчян подчеркнул, что раньше Кипр воспринимался путешественниками из России как более дешевая альтернатива Турции. Однако сейчас цены на отдых значительно увеличились. По словам эксперта, поездка на Кипр обойдется туристу дороже, чем отдых во Франции, что обусловлено ростом расходов на транспорт, передает издание «Известия».

Число российских туристов, отправляющихся на отдых в Грецию, сократился на 83%, утверждает Мкртчян. Снижение турпотока также обусловлено значительным ростом цен на билеты из Москвы.
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