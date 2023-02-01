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Экс-посол США в Москве Салливан назвал украинский кризис «зияющей раной» Европы

Политика
Экс-посол США в Москве Салливан назвал украинский кризис «зияющей раной» Европы

Экс-руководитель американской дипломатической миссии в Москве Джон Салливан сделал довольно неожиданное заявление относительно ситуации на украинской земле и ее влияния на европейские государства.

Бывший дипломат выразил уверенность в том, что из-за конфликта на Украине на территориях стран Евросоюза будут и дальше применяться насильственные методы. Соответствующее мнение Салливан озвучил в рамках мероприятия, которое проводил Центр исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета.

«Это в течение долгого времени будет гораздо большей, зияющей раной в плане насилия на Европейском континенте», — сказал он.

Ранее Джон Салливан заявил, что Россия будет и дальше являться крупным игроком на международной арене.
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