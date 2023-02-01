Экс-посол США в Москве Салливан назвал украинский кризис «зияющей раной» Европы

Бывший дипломат выразил уверенность в том, что из-за конфликта на Украине на территориях стран Евросоюза будут и дальше применяться насильственные методы. Соответствующее мнение Салливан озвучил в рамках мероприятия, которое проводил Центр исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета.