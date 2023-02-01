В Петербурге суд рассмотрит дело главы стоматологии, где были искалечены шестеро пациентов

По данным следствия, фигурантка в период с 2019 по 2021 год находилась на руководящей должности в частной клинике, не имеющей лицензии на осуществление медицинской деятельности. В арендованных помещениях в Приморском районе она оказывала платные услуги в области хирургического, ортопедического и эндодонтического лечения.