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В Петербурге суд рассмотрит дело главы стоматологии, где были искалечены шестеро пациентов

Происшествия
В Петербурге суд рассмотрит дело главы стоматологии, где были искалечены шестеро пациентов

Петербургский суд рассмотрит дело 44-летней местной жительницы, которая руководила стоматологическую клинику, где пострадало несколько пациентов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

По данным следствия, фигурантка в период с 2019 по 2021 год находилась на руководящей должности в частной клинике, не имеющей лицензии на осуществление медицинской деятельности. В арендованных помещениях в Приморском районе она оказывала платные услуги в области хирургического, ортопедического и эндодонтического лечения.

В итоге шестеро пациентов получили различные травмы, которые следствие расценило как вред здоровью средней степени тяжести.

Женщина проходит обвиняемой по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.
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