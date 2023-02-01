В Петербурге суд рассмотрит дело главы стоматологии, где были искалечены шестеро пациентов

Петербургский суд рассмотрит дело 44-летней местной жительницы, которая руководила стоматологическую клинику, где пострадало несколько пациентов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.
По данным следствия, фигурантка в период с 2019 по 2021 год находилась на руководящей должности в частной клинике, не имеющей лицензии на осуществление медицинской деятельности. В арендованных помещениях в Приморском районе она оказывала платные услуги в области хирургического, ортопедического и эндодонтического лечения.
В итоге шестеро пациентов получили различные травмы, которые следствие расценило как вред здоровью средней степени тяжести.
Женщина проходит обвиняемой по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.