Стали известны показатели по уровню инфляции в России за прошедшую неделю

Инфляция в России незначительно ускорилась до уровня 11,5% по данным на 30 января. Неделей ранее этот показатель составил 11,49%, сообщает Минэкономразвития РФ.
Наиболее дорогим на прошлой неделе оказался лук. Его стоимость увеличилась на 7,8%. Также подорожали огурцы (7,6%), морковь (3,4%), помидоры (2,8%), бананы (2,3%), картофель (2%).
Из других продуктов аналитики выделили полукопченую и варено-копченую колбасу, стоимость которой выросла на 0,81%.
При этом гречка подешевела на 1,35% за месяц, как и мясные консервы (-0,57%), а также курица, рис и чай (-0,3%).