Украинские беженцы в Швейцарии обратились в суд из-за низких социальных выплат

Депутат парламента Люцерна Урбан Фрай заявила, что аналогичные жалобы могут быть поданы в Федеральный суд Швейцарии и Европейский суд по правам человека. При этом уточняется, что социальные выплаты для украинских беженцев в Швейцарии варьируются от 9,7 до 26,8 франка.