Украинские беженцы в Швейцарии обратились в суд из-за низких социальных выплат

Прибывшие в Швейцарию украинские беженцы, проживающие в кантоне Люцерн, обратились в суд с жалобой на низкие социальные выплаты.
Согласно данным местных СМИ, взрослый человек может рассчитывать на 14,15 франка в день (то есть чуть более 15 долларов). А постояльцам центра для беженцев выдается 11,5 франка (более 12 долларов).
«Тридцать девять украинских беженцев обратились в кантональный суд. Это делается для того, чтобы проверить, не нарушают ли ставки социальной помощи федеральное законодательство», — передает швейцарский портал Blick.
Депутат парламента Люцерна Урбан Фрай заявила, что аналогичные жалобы могут быть поданы в Федеральный суд Швейцарии и Европейский суд по правам человека. При этом уточняется, что социальные выплаты для украинских беженцев в Швейцарии варьируются от 9,7 до 26,8 франка.