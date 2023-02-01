В Киеве допустили возможность мобилизации ограниченно пригодных к службе украинцев

Ограниченно пригодные к службе украинцы могут быть мобилизованы в ВСУ, сообщил начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Роман Горбач.
При этом чиновник заверил, что граждане, имеющие ограничения по состоянию здоровья, будут проходить службу в небоевых частях обеспечения.
Ранее, как передает «Царьград», отставной полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор заявлял, что дефицит кадров в рядах ВСУ усугубляется масштабным демографическим кризисом, так как многие украинцы покинули страну.