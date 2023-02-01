Гастроэнтеролог Ломова назвала носовые кровотечения и отеки симптомами больной печени

Первые признаки заболевания печени перечислила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.
По ее словам, одним из симптомов болезней органа могут быть беспричинные синяки и носовые кровотечения. Это связано с тем, что печень синтезирует меньше белков, отвечающих за свертываемость крови.
Ломова отнесла к тревожным признакам появление отеков. Нарушение белково-синтетической функции печени приводит к сокращению выработки альбумина, ответственного за удержание воды в кровеносном русле. При дефиците этого вещества жидкость заполняет ткани, что вызывает отеки.
Врач посоветовала обращать внимание на повышенную утомляемость, желтоватый цвет кожных покровов и их зуд. Кроме того, при некоторых заболеваниях печень может увеличиваться в размерах, что вызывает ощущение тяжести в правом подреберье, пишет с «Мослента».