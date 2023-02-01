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Гастроэнтеролог Ломова назвала носовые кровотечения и отеки симптомами больной печени

Общество
Гастроэнтеролог Ломова назвала носовые кровотечения и отеки симптомами больной печени

Первые признаки заболевания печени перечислила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

По ее словам, одним из симптомов болезней органа могут быть беспричинные синяки и носовые кровотечения. Это связано с тем, что печень синтезирует меньше белков, отвечающих за свертываемость крови.

Ломова отнесла к тревожным признакам появление отеков. Нарушение белково-синтетической функции печени приводит к сокращению выработки альбумина, ответственного за удержание воды в кровеносном русле. При дефиците этого вещества жидкость заполняет ткани, что вызывает отеки.

Врач посоветовала обращать внимание на повышенную утомляемость, желтоватый цвет кожных покровов и их зуд. Кроме того, при некоторых заболеваниях печень может увеличиваться в размерах, что вызывает ощущение тяжести в правом подреберье, пишет с «Мослента».
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