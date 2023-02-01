Фильм «Чебурашка» покажут в странах Ближнего Востока в марте

Семейная комедия «Чебурашка» продолжает набирать обороты. Теперь картина выйдет в прокат в странах Ближнего Востока.
Премьера ожидается в марте 2023 года. Данной информацией с ТАСС поделилась председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
Напомним, российская премьера фильма «Чебурашка» состоялась 1 января. Проект стал самым кассовым за всю историю существования отечественного проката.
Картина обошла такие проекты, как «Холоп», «Аватар-1». Кассовые сборы составили 5,8 млрд рублей.
В качестве режиссера киноленты выступил Дмитрий Дьяченко. Главная роль досталась актеру Сергею Гармашу, Елене Яковлевой и многим другим.