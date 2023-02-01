Автор GT предупредил Европу о неприятных последствиях в случае игнорирования позиции России

Пренебрежительное отношение Европы к позиции России может обернуться для нее новыми конфликтами. Такой вывод представил научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун в публикации для китайского издания Global Times.
По его словам, архитектура безопасности Европы обязательно должна включать интересы России. Эксперт подчеркнул, что конфликт на Украине произошел вследствие нежелания ЕС проанализировать принцип «неделимой безопасности», который предполагал главенство НАТО.
«Необходимо планомерное восстановление многоуровневых мер взаимного доверия и механизмов диалога в сфере безопасности между Европой и Россией», — сделал вывод Чжао Лун.
Напомним, в декабре минувшего года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости предоставить России гарантии безопасности.