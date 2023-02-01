Бразилия готовится изгнать нелегальных шахтеров с земель индейцев

Половина из 100 тонн золота, ежегодно производимого Бразилией, добывается преступно. Большая часть этого золота экспортируется в Швейцарию. Хорошо вооруженные нелегальные старатели загрязнили воду ртутью, используемой для отделения металла от руды и земли, что привело к серьезным проблемам для общин яномами. Они доставляют самолеты на тайные взлетно-посадочные полосы в джунглях и используют реки, чтобы перевозить более тяжелую технику и топливо к своим объектам.