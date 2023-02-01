Бразилия готовится изгнать нелегальных шахтеров с земель индейцев

Бразилиа, 1 февраля. Правительство Бразилии готовит оперативную группу из ВС, полиции и представителей государственных учреждений для операции по изгнанию нелегальных золотодобытчиков с резерваций коренного народа яномами. Об этом сообщили власти страны.
Более 20 тысяч незаконных шахтеров обвиняются в том, что они принесли болезни, насилие и голод, тем самым вызвав гуманитарный кризис в изолированных деревнях индейцев. Земли яномами являются крупнейшей резервацией коренного населения в Бразилии.
По словам министра обороны Жозе Мусиу, для вытеснения шахтеров необходимы группы хорошо вооруженных военных с вертолетами. Он отметил, что ВМФ Бразилии при содействииармии на суше будет патрулировать реки и конфисковывать шахтерские лодки, а ВВС будут контролировать воздушное пространство, перехватывать подозрительные самолеты и заставлять их приземляться.
Жоэния Вапичана, которая через несколько дней станет первым представителем индейцев, возглавившим государственное агентство по делам коренных народов Funai, заявила, что президент Луис Инасио Лула да Силва пообещал положить конец незаконной добыче полезных ископаемых на землях охраняемых резерваций. Она добавила, что не может сообщить подробностей предстоящей операции, но она будет проведена в ближайшее время.
Половина из 100 тонн золота, ежегодно производимого Бразилией, добывается преступно. Большая часть этого золота экспортируется в Швейцарию. Хорошо вооруженные нелегальные старатели загрязнили воду ртутью, используемой для отделения металла от руды и земли, что привело к серьезным проблемам для общин яномами. Они доставляют самолеты на тайные взлетно-посадочные полосы в джунглях и используют реки, чтобы перевозить более тяжелую технику и топливо к своим объектам.
Лула да Силва объявил на прошлой неделе режим ЧС на территории яномами. В рамках операции «Щит Яномами» его правительство приказало 30 января закрыть воздушное пространство над резервацией и принять меры по блокированию речного движения, направляющегося к золотым месторождениям.