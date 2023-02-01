В Сети появились кадры уничтожения украинского БТР российской ракетой ПТРК «Штурм-С»

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по местам скопления живой силы и бронетехники украинской армии в рамках проведения спецоперации на Украине.
Так, Telegram-канал «Операция Z» опубликовал кадры ликвидации переданного ВСУ американского бронетранспортера М113. Отмечается, что удар наносился с помощью российского самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С».
На записи можно увидеть, как установка ВС РФ выпускает сверхзвуковую ракету 9М114 «Кокон», и боеприпас успешно достигает цели.