Прямое авиасообщение между Пекином и Петербургом откроется с 19 февраля

Китайская авиакомпания Hainan Airlines откроет прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином с 19 февраля, рассказали в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».
По ее данным, воздушный маршрут свяжет Пекин с городом на Неве впервые с начала 2020 года. Полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Пассажиров станут перевозить самолеты Airbus A330-300.
Напомним, путешественникам в Китай сейчас требуется свежий тест на коронавирусную инфекцию. Его необходимо сделать не более чем за 48 часов до посадки в самолет.
Улететь из Пулкова можно не только в Пекин. Раз в неделю самолеты из Петербурга также отправляются в Чэнду. Рейсы выполняет авиакомпания Sichuan Airlines.