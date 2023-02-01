Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Диетолог Павличенко назвала лучшие продукты на ужин для желающих похудеть

Общество
Диетолог Павличенко назвала лучшие продукты на ужин для желающих похудеть

Правильный рацион питания способствует более эффективному похудению. Об этом заявила врач-диетолог Светлана Павличенко. Она рассказала, какие продукты на ужин наиболее полезны.

Медицинский специалист утверждает, что на ужин необходимо есть легкие продукты, которые помогут быстро насытиться и сохранить это ощущение на протяжении всего вечера. К числу таких продуктов относят, в частности, куриную грудку. Также пользу несут и другие продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, например бобы или фасоль, передает «Газета.Ru».

Врач также объяснила причины появления отеков по утрам. По ее словам, это связано с употреблением продуктов с повышенным содержанием соли перед сном. Она способствует удержанию воды в организме. Павличенко советует отказаться от чипсов и снеков перед сном, чтобы избежать отечности.
диетолог рекомендации ужин еда похудение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду