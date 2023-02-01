Диетолог Павличенко назвала лучшие продукты на ужин для желающих похудеть

Медицинский специалист утверждает, что на ужин необходимо есть легкие продукты, которые помогут быстро насытиться и сохранить это ощущение на протяжении всего вечера. К числу таких продуктов относят, в частности, куриную грудку. Также пользу несут и другие продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, например бобы или фасоль, передает «Газета.Ru».