Диетолог Павличенко назвала лучшие продукты на ужин для желающих похудеть

Правильный рацион питания способствует более эффективному похудению. Об этом заявила врач-диетолог Светлана Павличенко. Она рассказала, какие продукты на ужин наиболее полезны.
Медицинский специалист утверждает, что на ужин необходимо есть легкие продукты, которые помогут быстро насытиться и сохранить это ощущение на протяжении всего вечера. К числу таких продуктов относят, в частности, куриную грудку. Также пользу несут и другие продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, например бобы или фасоль, передает «Газета.Ru».
Врач также объяснила причины появления отеков по утрам. По ее словам, это связано с употреблением продуктов с повышенным содержанием соли перед сном. Она способствует удержанию воды в организме. Павличенко советует отказаться от чипсов и снеков перед сном, чтобы избежать отечности.