В Забайкалье разоблачили китайскую ОПГ по контрабанде золота из России

Организаторами преступного сообщества были трое китайцев. Затем контрабандисты вовлекли в противоправную деятельность в общей сложности еще семерых соотечественников и по меньшей мере 14 граждан России. Кроме незаконного оборота драгоценных металлов, злоумышленники занимались ввозом и вывозом запрещенных веществ.