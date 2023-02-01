В Забайкалье разоблачили китайскую ОПГ по контрабанде золота из России

Сотрудники правоохранительных органов Забайкальского края разоблачили ОПГ, созданную гражданами Китая, которая занималась контрабандой золота из России. В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к региональному МВД.
Организаторами преступного сообщества были трое китайцев. Затем контрабандисты вовлекли в противоправную деятельность в общей сложности еще семерых соотечественников и по меньшей мере 14 граждан России. Кроме незаконного оборота драгоценных металлов, злоумышленники занимались ввозом и вывозом запрещенных веществ.
С 2019 по 2022 год преступники купили как минимум 94 кг золота, незаконно добытого в разных регионах России. Стоимость контрабандного товара составила более 371 млн рублей.