Игорь Наджиев уверен, что критикующие Россию артисты не должны зарабатывать в стране

Певец и музыкант Игорь Наджиев заявил, что раскритиковавших действия России артистов следует лишать возможности заработать в стране.
По его словам, все санкции против таких актеров-предателей должны идти и «снизу», и «сверху». Однако все должно проходить строго в рамках закона, поскольку подобные слова в свой адрес и поступки Россия прощать не должна ни в коем случае.
«Я повторюсь, не должно быть так, что человек бросает свою страну и продолжает зарабатывать на ней!» — подчеркнул исполнитель в беседе с «Народными Новостями».
Ранее режиссер Сергей Никоненко предложил отложить премьеры фильмов и сериалов с участием актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом в РФ) на неопределенное время. Артист не только оскорбил родину, но и объявил о готовности защищать Украину.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами