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Игорь Наджиев уверен, что критикующие Россию артисты не должны зарабатывать в стране

Шоу-бизнес
Игорь Наджиев уверен, что критикующие Россию артисты не должны зарабатывать в стране

Певец и музыкант Игорь Наджиев заявил, что раскритиковавших действия России артистов следует лишать возможности заработать в стране.

По его словам, все санкции против таких актеров-предателей должны идти и «снизу», и «сверху». Однако все должно проходить строго в рамках закона, поскольку подобные слова в свой адрес и поступки Россия прощать не должна ни в коем случае.

«Я повторюсь, не должно быть так, что человек бросает свою страну и продолжает зарабатывать на ней!» — подчеркнул исполнитель в беседе с «Народными Новостями».

Ранее режиссер Сергей Никоненко предложил отложить премьеры фильмов и сериалов с участием актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом в РФ) на неопределенное время. Артист не только оскорбил родину, но и объявил о готовности защищать Украину.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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