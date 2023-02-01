МВД Молдавии заявило о принадлежности найденных в республике обломков ракет Украине

Глава ведомства отметила, что инциденты с падением обломков украинских ракет указывают на уязвимость воздушного пространства Молдавии. На фоне этого Ревенко настаивает на необходимости продления режима ЧС в республике. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.