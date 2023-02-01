МВД Молдавии заявило о принадлежности найденных в республике обломков ракет Украине

Обломки снаряда, ранее обнаруженные на территории Молдавии, являются частью ракет украинской системы ПВО С-300. Об этом заявила в среду глава МВД республики Анна Ревенко.
С начала нового года молдавские пограничники дважды сообщали об обнаружении обломков ракет. Фрагменты были переданы для проведения проверки экспертами Минобороны.
«В результате предварительных проверок было установлено, что обнаруженные элементы являются фрагментами пусковых частей ракет зенитного комплекса С-300», — заявила Ревенко.
Глава ведомства отметила, что инциденты с падением обломков украинских ракет указывают на уязвимость воздушного пространства Молдавии. На фоне этого Ревенко настаивает на необходимости продления режима ЧС в республике. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.