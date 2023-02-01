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Делегация России в ООН предупредила об угрозе военного столкновения ядерных держав

Армия
Делегация России в ООН предупредила об угрозе военного столкновения ядерных держав

Политика милитаризации Украины, которую проводят страны НАТО, может спровоцировать военное столкновение ядерных держав, сообщила российская делегация в ООН.

Дипломаты также подчеркнули, что ВСУ используют западное вооружение для обстрелов мирного населения в Донбассе.

«Своей углубляющейся вовлеченностью в военную конфронтацию на Украине путем поставок вооружений, подготовки наемников, предоставления разведывательной информации, указанные страны создают реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — говорится в заявлении.

Ответственность за эскалацию напряженности представители РФ возложили на США, Великобританию и Францию.
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