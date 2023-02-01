В Киеве воспитательница детдома пытала подопечных острым предметом

Воспитательницу детского дома в Фастовском районе Киева задержали по подозрению в истязании подопечных. Об этом сообщили в нацполиции Киевской области.
По данным правоохранителей, женщина откровенно пытала девятилетнюю девочку — на теле потерпевшей зафиксировали резаные раны. Выяснилось, что жертвами жестокой воспитательницы стали и другие дети.
Сейчас все 19 воспитанников учреждения находятся в больнице на обследовании. Злоумышленницу поместили в изолятор, решается вопрос об избрании меры пресечения.