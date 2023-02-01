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В Киеве воспитательница детдома пытала подопечных острым предметом

Происшествия
В Киеве воспитательница детдома пытала подопечных острым предметом

Воспитательницу детского дома в Фастовском районе Киева задержали по подозрению в истязании подопечных. Об этом сообщили в нацполиции Киевской области.

По данным правоохранителей, женщина откровенно пытала девятилетнюю девочку — на теле потерпевшей зафиксировали резаные раны. Выяснилось, что жертвами жестокой воспитательницы стали и другие дети.

Сейчас все 19 воспитанников учреждения находятся в больнице на обследовании. Злоумышленницу поместили в изолятор, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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