В МВД рассказали, почему запряженным каретам запрещено появляться на Дворцовой площади

В частности, жизнь местным водителям осложнило введение губернатором Петербурга Александром Бегловым платных парковок. Проблема расширения зоны платной парковки очень беспокоит горожан, поскольку мест как не было, так и нет. Кроме того, почти 70% уличных терминалов по оплате просто не работают, а приложение постоянно зависает и глючит.