В МВД рассказали, почему запряженным каретам запрещено появляться на Дворцовой площади

Решение запретить запряженным лошадьми каретам появляться на Дворцовой площади в Петербурге было принято из-за инцидента, произошедшего в новогодние праздники.
Ограничение будет действовать до тех пор, пока полиция не устранит все причины, которые привели к травмированию трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«Причинение вреда здоровью, в том числе двух детей, повлекло оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — подчеркнули сотрудники ведомства в беседе с «Невскими Новостями».
Кареты с лошадьми уже почти месяц не пускают на Дворцовую площадь. В итоге извозчикам приходится искать места для стоянки по всему центру города, хотя ситуация на дорогах Северной столицы и без того очень сложная.
В частности, жизнь местным водителям осложнило введение губернатором Петербурга Александром Бегловым платных парковок. Проблема расширения зоны платной парковки очень беспокоит горожан, поскольку мест как не было, так и нет. Кроме того, почти 70% уличных терминалов по оплате просто не работают, а приложение постоянно зависает и глючит.