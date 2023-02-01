В Крыму национализируют активы ряда украинских олигархов

Крымские власти проводят политику национализации имущества украинских олигархов, поддерживающих киевский режим. Таким образом, на полуострове национализируют активы олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка и других, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.
Сообщается, что помимо прочего, Ахметов владеет Новокраматорским машиностроительным заводом, Харьковским машиностроительным заводом, Центральным горно-обогатительным комбинатом. Коломойскому принадлежит «Транспорт логистик». Яценюк является владельцем компании «Скай плаза», более известной крымчанам как кинотеатр «Сатурн IMAX».
Также планируется принять меры в отношении компании «Эстейт холдинг груп» Нестора Шуфрича и национализировать имущество некоторых украинских банков и предприятий. В их числе — Камыш-Бурунский железорудный комбинат и Альминский завод строительных материалов.