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Концерт Инстасамки и Moneyken отменили в Курской области из-за текстов исполнителей

Общество
Концерт Инстасамки и Moneyken отменили в Курской области из-за текстов исполнителей

Концерт рэп-исполнителей Дарьи Зотеевой, наиболее известной как Инстасамка, и Олега Еропкина, выступающего под псевдонимом Moneyken, отменили в Курской области.

Как отметили в Минкультуры региона, провоцирующие тексты композиций молодых исполнителей идут вразрез с политикой области. Само выступление должно было состояться 2 апреля текущего года, передает ТАСС.

Ранее концерт Зотеевой, который должен был пройти 15 марта в городе Пятигорск, отменили после обращения местных жителей. С подобной просьбой к организаторам мероприятия обратился и глава города Дмитрий Ворошилов.
инстасамка MONEYKEN отмена концерта
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