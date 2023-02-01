Концерт Инстасамки и Moneyken отменили в Курской области из-за текстов исполнителей

Концерт рэп-исполнителей Дарьи Зотеевой, наиболее известной как Инстасамка, и Олега Еропкина, выступающего под псевдонимом Moneyken, отменили в Курской области.
Как отметили в Минкультуры региона, провоцирующие тексты композиций молодых исполнителей идут вразрез с политикой области. Само выступление должно было состояться 2 апреля текущего года, передает ТАСС.
Ранее концерт Зотеевой, который должен был пройти 15 марта в городе Пятигорск, отменили после обращения местных жителей. С подобной просьбой к организаторам мероприятия обратился и глава города Дмитрий Ворошилов.