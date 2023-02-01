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Белый дом указал на положительный момент в реализации СНВ-3 после слов Пескова

Политика
Белый дом указал на положительный момент в реализации СНВ-3 после слов Пескова

Американское руководство увидело положительный момент в высказываниях официального представителя Кремля Дмитрия Пескова относительно Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Ранее пресс-секретарь президента России сказал, что Москва считает важным дальнейшее функционирование ДСНВ. При этом он подчеркнул, что «намеков» на продолжение диалога по этому соглашению довольно мало. В США в ответ на это заявили, что слова Пескова свидетельствуют о заинтересованности Вашингтона и Москвы в СНВ-3.

Ранее Госдепартамент сообщил о готовности Белого дома к конструктивному сотрудничеству с Кремлем по реализации Договора. Сохранение соглашения отвечает интересам безопасности США, уточнили в ведомстве.
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