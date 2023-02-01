Белый дом указал на положительный момент в реализации СНВ-3 после слов Пескова

Ранее пресс-секретарь президента России сказал, что Москва считает важным дальнейшее функционирование ДСНВ. При этом он подчеркнул, что «намеков» на продолжение диалога по этому соглашению довольно мало. В США в ответ на это заявили, что слова Пескова свидетельствуют о заинтересованности Вашингтона и Москвы в СНВ-3.