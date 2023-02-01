Пользователи Twitter подняли на смех Дуду после слов о «капитуляции» России

Польский лидер Анджей Дуда в очередной раз подвергся критике после совета, который он дал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Пользователи Twitter назвали политика сумасшедшим.
Ранее президент Польши сказал, что Зеленскому стоит подписать мирный договор с Кремлем в Переяславе после того, как украинская армия одержит верх над Россией, и Москва будет вынуждена «капитулировать». Вот только пользователи интернет-пространства подняли Дуду на смех за его нереальные фантазии.
«Просто сумасшедший парень», — отметил юзер.
«Давай, расскажи свои фантазии Владимиру Путину. В очередной раз пустые слова Дуды. Я не верю, что это произойдет», — написал другой.
«Жалко его. Ничего не понимает ни в истории, ни в современности, не говоря уже о дипломатии», — добавил еще один.
Ранее президент Польши рассказал, что намерен предложить Североатлантическому альянсу дать Киеву гарантии безопасности до начала саммита военного блока.