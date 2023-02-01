Пользователи Twitter подняли на смех Дуду после слов о «капитуляции» России

Ранее президент Польши сказал, что Зеленскому стоит подписать мирный договор с Кремлем в Переяславе после того, как украинская армия одержит верх над Россией, и Москва будет вынуждена «капитулировать». Вот только пользователи интернет-пространства подняли Дуду на смех за его нереальные фантазии.