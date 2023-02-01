Певица Анна Седокова рассказала о проблемах в отношениях с мужем

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова с 6 сентября 2020 года живет в браке с латвийским баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой, и хотя пара то и дело демонстрирует идиллию в социальных сетях, на деле в их отношениях все оказалось не так просто.
Как призналась певица, в то же время они переживали трудный период в семейной жизни. Из-за этого у нее даже началась депрессия.
«Последние два года были очень сложными. У нас произошли две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, и погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок», — рассказал Седокова.
Певица уточнила, что им полгода пришлось буквально собирать себя по крупицам, и это, по ее словам, было очень сложно. Пережитое ударило по ней так сильно, что знаменитость даже пропала из социальных сетей, передает Utro.ru.