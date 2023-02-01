Певица Анна Седокова рассказала о проблемах в отношениях с мужем

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова с 6 сентября 2020 года живет в браке с латвийским баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой, и хотя пара то и дело демонстрирует идиллию в социальных сетях, на деле в их отношениях все оказалось не так просто.