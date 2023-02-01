Власти Болгарии одобрили поставки нефтепродуктов из российского сырья на Украину

Напомним, с 5 февраля вступает в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. Болгария при этом получила отсрочку для себя на данный запрет, так как экономика страны слишком сильно зависит от российского топлива из НПЗ «Лукойла» в Бургасе.