Власти Болгарии одобрили поставки нефтепродуктов из российского сырья на Украину

Власти Болгарии решили не препятствовать экспорту нефтепродуктов из российского сырья на территорию Украины, сообщает агентство БТА.
Соответствующие договоренности болгарского парламента вступают в силу с 5 февраля текущего года. Также они касаются других третьих стран, куда также может поставляться российский ресурс на основании полученного исключения.
Напомним, с 5 февраля вступает в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. Болгария при этом получила отсрочку для себя на данный запрет, так как экономика страны слишком сильно зависит от российского топлива из НПЗ «Лукойла» в Бургасе.
Также с 1 февраля вступило в силу решение российского президента Владимира Путина об ограничении экспортного сотрудничества со странами, в чьих контрактах будет упомянут ценовой потолок на нефть из РФ.