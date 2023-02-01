Военкор Симонов рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» на Бахмутском и Соледарском направлениях

Военный корреспондент Александр Симонов рассказал об успехах подразделений ЧВК «Вагнер», продолжающих наступление на Бахмутском и Соледарском направлениях. В своем Telegram-канале «Позывной Брюс» он опубликовал карту текущей обстановки на этом участке фронта.
По словам военкора, к северу от Соледара отряды «оркестра» продолжают продвижение к Николаевке и Раздоловке с нескольких направлений. Идут ожесточенные бои за населенный пункт Сакко и Ванцетти.
Продолжаются тяжелые столкновения в северных пригородах Бахмута — на юге Парасковиевки и на севере Красной Горы. Как отмечает Симонов, сообщения о якобы освобождении этих населенных пунктов оказались преждевременными.
Кроме того, ЧВК «Вагнер» контролирует большую часть района «Мясокомбинат» на северо-востоке Бахмута. Линия соприкосновения здесь проходит по улице Алебастровой.
В юго-восточной части города отмечаются бои в районе улицы Гаршина.
«Подразделения музыкантов овладели первыми зданиями в комплексе домов между переулком Ватутина и улицей Некрасова», — пишет корреспондент.
Бойцам «оркестра» удалось расширить зону контроля на юге Бахмута со стороны населенного пункта Опытное.
Параллельно с этим к югу от города «музыканты» развивают наступление в сторону трассы Бахмут — Константиновка, двигаясь со стороны Клещеевки. Александр Симонов отмечает, что данная магистраль является одной из основных линий снабжения местной группировки украинских войск. Продвижение идет и в направлении села Красное и юго-западной части Бахмута.
«Об оперативном окружении говорить преждевременно, поскольку у ВСУ все еще остаются трассы на Часов Яр, на Славянск, а также разветвленная сеть полевых дорог, по которой раньше ездила сельскохозяйственная техника», — подчеркивает военкор.
Бахмутский участок, где наступают отряды ЧВК «Вагнер», остается наиболее напряженным направлением битвы за Донбасс. Украинское командование, сосредоточившее в указанном районе самые боеспособные подразделения, продолжает перебрасывать сюда подкрепления, пытаясь сдержать натиск «музыкантов» и не считаясь с потерями.