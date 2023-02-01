Военкор Симонов рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» на Бахмутском и Соледарском направлениях

Параллельно с этим к югу от города «музыканты» развивают наступление в сторону трассы Бахмут — Константиновка, двигаясь со стороны Клещеевки. Александр Симонов отмечает, что данная магистраль является одной из основных линий снабжения местной группировки украинских войск. Продвижение идет и в направлении села Красное и юго-западной части Бахмута.