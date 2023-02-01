Киев начал чистки чиновников после визита ревизоров из Вашингтона

Масштабы коррупции на Украине стали предметом пристального внимания администрации Байдена после критики со стороны Республиканской партии, которые обвинили Белый дом в финансировании самого коррумпированного правительства в Европе. В итоге в рядах команды Зеленского начались масштабные чистки: с начала года были уволены несколько высокопоставленных чиновников. Кроме того, было начато уголовное преследование ряда членов правительства и руководителей крупных госкомпаний, работавших при Порошенко. В частности, речь идет об экс-главе «Нафтогаза» Андрее Коболеве и бывшем министре энергетике Игоре Насалике.