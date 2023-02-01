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Киев начал чистки чиновников после визита ревизоров из Вашингтона

Весь мир
Киев начал чистки чиновников после визита ревизоров из Вашингтона

Киев, 1 февраля. Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований сегодня провела обыски в домах ряда влиятельных украинских политиков и бизнесменов. Об этом сообщили несколько Telegram-каналов.

На данный момент известно, что сотрудники СБУ посетили дома олигарха Игоря Коломойского, экс-министра МВД Арсена Авакова, и.о. начальницы Киевской налоговой инспекции Оксаны Датий, экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого и крупного бизнесмена-застройщика Вадима Столара. Всех их подозревают в совершении различных экономических преступлений.

t.me/ukraina_ru
t.me/ukraina_ru

Как сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, сегодняшние обыски проводятся по заданию Владимира Зеленского.

Чиновник отметил, что таким образом наносится «глобальный удар по внутреннему врагу: предателям, агентам российских спецслужб, представителям организованной преступности, коррупционерам, подрывающим экономику страны и функционирование оборонно-промышленного комплекса».

Киев начал чистки чиновников после визита ревизоров из Вашингтона
«Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться!», — заявил Малюк.

Руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что все руководство украинской таможни будет уволено с занимаемых должностей. По итогам дня с постами расстались врио главы Государственной таможенной службы Вячеслав Демченко, первый заместитель председателя Гослесагентства Юрий Сотник, первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Александр Шацкий и заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Лордкипанидзе. От исполнения обязанностей отстранен заместитель председателя Государственной таможенной службы Руслан Черкасский, в отношении которого начато дисциплинарное производство.

prt scr t.me/David_Arakhamia
prt scr t.me/David_Arakhamia

Как отмечают аналитики, волна обысков проходит на фоне визита в Киев группы американских чиновников, которым поручено провести ревизию относительно использования средств, выделенных Вашингтоном украинскому правительству.

Ранее с должности был уволен заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, которого называют «личным кошельком» Зеленского за его роль в схемах отмывания денег.

Киев начал чистки чиновников после визита ревизоров из Вашингтона

Масштабы коррупции на Украине стали предметом пристального внимания администрации Байдена после критики со стороны Республиканской партии, которые обвинили Белый дом в финансировании самого коррумпированного правительства в Европе. В итоге в рядах команды Зеленского начались масштабные чистки: с начала года были уволены несколько высокопоставленных чиновников. Кроме того, было начато уголовное преследование ряда членов правительства и руководителей крупных госкомпаний, работавших при Порошенко. В частности, речь идет об экс-главе «Нафтогаза» Андрее Коболеве и бывшем министре энергетике Игоре Насалике.

Руководитель СБУ Малюк уточнил, что в ближайшие дни следственные действия будут продолжены.
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