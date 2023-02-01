Киев начал чистки чиновников после визита ревизоров из Вашингтона

Киев, 1 февраля. Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований сегодня провела обыски в домах ряда влиятельных украинских политиков и бизнесменов. Об этом сообщили несколько Telegram-каналов.
На данный момент известно, что сотрудники СБУ посетили дома олигарха Игоря Коломойского, экс-министра МВД Арсена Авакова, и.о. начальницы Киевской налоговой инспекции Оксаны Датий, экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого и крупного бизнесмена-застройщика Вадима Столара. Всех их подозревают в совершении различных экономических преступлений.
Как сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, сегодняшние обыски проводятся по заданию Владимира Зеленского.
Чиновник отметил, что таким образом наносится «глобальный удар по внутреннему врагу: предателям, агентам российских спецслужб, представителям организованной преступности, коррупционерам, подрывающим экономику страны и функционирование оборонно-промышленного комплекса».
«Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться!», — заявил Малюк.
Руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что все руководство украинской таможни будет уволено с занимаемых должностей. По итогам дня с постами расстались врио главы Государственной таможенной службы Вячеслав Демченко, первый заместитель председателя Гослесагентства Юрий Сотник, первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Александр Шацкий и заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Лордкипанидзе. От исполнения обязанностей отстранен заместитель председателя Государственной таможенной службы Руслан Черкасский, в отношении которого начато дисциплинарное производство.
Как отмечают аналитики, волна обысков проходит на фоне визита в Киев группы американских чиновников, которым поручено провести ревизию относительно использования средств, выделенных Вашингтоном украинскому правительству.
Ранее с должности был уволен заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, которого называют «личным кошельком» Зеленского за его роль в схемах отмывания денег.
Масштабы коррупции на Украине стали предметом пристального внимания администрации Байдена после критики со стороны Республиканской партии, которые обвинили Белый дом в финансировании самого коррумпированного правительства в Европе. В итоге в рядах команды Зеленского начались масштабные чистки: с начала года были уволены несколько высокопоставленных чиновников. Кроме того, было начато уголовное преследование ряда членов правительства и руководителей крупных госкомпаний, работавших при Порошенко. В частности, речь идет об экс-главе «Нафтогаза» Андрее Коболеве и бывшем министре энергетике Игоре Насалике.
Руководитель СБУ Малюк уточнил, что в ближайшие дни следственные действия будут продолжены.