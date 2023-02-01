Врачи из России и Белоруссии разработали уникальную программу лечения детей с ДЦП

Она уже помогла детям, проходящим лечение в Петербурге и в Минске. В результате совместной работы специалисты создали для детей с ДЦП уникальные методы оперативного вмешательства и несколько вариантов металлоконструкций, не имеющих аналогов, пишет «Парламентская газета».