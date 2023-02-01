Врачи из России и Белоруссии разработали уникальную программу лечения детей с ДЦП

Российские и белорусские медики совместно работают над новыми методами лечения детей с ДЦП.
Уже сейчас юных пациентов с заболеваниями позвоночника спасают с помощью технологий, мировых аналогов которым не существует. Например, одна из таких программ называется «Спинальные системы». На нее из союзного бюджета выделили 95,7 миллиона российских рублей.
Она уже помогла детям, проходящим лечение в Петербурге и в Минске. В результате совместной работы специалисты создали для детей с ДЦП уникальные методы оперативного вмешательства и несколько вариантов металлоконструкций, не имеющих аналогов, пишет «Парламентская газета».