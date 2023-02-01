Психиатр Кульгавчук рассказал, когда ночные кошмары становятся поводом обратиться ко врачу

С ночными кошмарами в том или ином смысле сталкивался каждый человек на Земле. Особенно часто эта проблема встречается у детей, фантазия которых может слишком бурно разыграться и выдать нечто неприятное.
Взрослые страдают этим реже, однако кошмары существенно ухудшают качество жизни человека. Психиатр Евгений Кульгавчук рассказал ФАН, что встречаются подобные расстройства у людей творческих и впечатлительных.
Причины могут быть разные, как, например, посттравматическое стрессовое расстройство, так и при приеме определенных препаратов, например, некоторых антидепрессантов. Иногда кошмары могут быть связаны с повышением температуры тела при различных инфекционных заболеваниях.
Некоторые химические вещества, например, алкоголь, нарушают структуру сна и могут способствовать появлению таких неприятных явлений во сне.
Эмоции, которые испытывает человек, как правило имеют негативный оттенок и могут быть сопряжены с погоней, ощущением страха, ужаса. Сюжетные линии могут быть совершенно необычные или воспроизводить прежние ситуации, в которых реально мог находиться человек. В одних случаях ночные кошмары могут быть разнообразные из ночи в ночь, в других — отличаться завидным постоянством и может повторяться одна и та же история, отмечает психиатр.
В том случае, если подобное явление встречается достаточно редко и достаточно быстро забывается, то, как правило, не требуется какая-то дополнительная психотерапевтическая проработка. Все мы живые люди, и нам во снах могут сниться, как воодушевляющие картины, так иногда и сопряженные со страхом.
«Тем не менее, если ночные кошмары становятся частым спутником, то конечно, это требует коррекции. В запущенных случаях люди, боясь ночных кошмаров уже начинают бояться самого сна. И отход ко сну начинают ассоциировать не со сладким завершением дня, с предвестником неприятных впечатлений», — объяснил Кульгавчук.
Специалист отметил, что лечение в этом случае этиопатогенетическое, то есть направленное на первопричину. Поэтому заниматься коррекцией данных расстройств должен врач психотерапевт, имеющий медицинское образование. В общих терапевтических подходах упор делается на снижение уровня тревожности, особое внимание уделяется гигиене сна, особенно важно поведение, которое предшествует сну.
Могут назначаться по показаниям успокаивающие препараты, которые позволяют восстановить нервную систему, восстановить фазы сна, пациент обучается навыком психической саморегуляции, добавил эксперт.
Здоровый сон является мощным фундаментом для сохранения психического здоровья, поэтому относиться к нему нужно с большим уважением, подытожил психиатр.
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