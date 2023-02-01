Психиатр Кульгавчук рассказал, когда ночные кошмары становятся поводом обратиться ко врачу

Эмоции, которые испытывает человек, как правило имеют негативный оттенок и могут быть сопряжены с погоней, ощущением страха, ужаса. Сюжетные линии могут быть совершенно необычные или воспроизводить прежние ситуации, в которых реально мог находиться человек. В одних случаях ночные кошмары могут быть разнообразные из ночи в ночь, в других — отличаться завидным постоянством и может повторяться одна и та же история, отмечает психиатр.