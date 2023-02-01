Количество преступлений с участием мигрантов в России увеличилось за последний год

Доля преступлений, которые иностранцы совершили в России, выросла на 10% в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры.
Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил, что обычно такие преступления сопровождает большой резонанс. При этом иностранцев в тюрьмах страны не больше 5% от общего числа заключенных, добавил он.
«Не сказал бы, что мигранты совершают больше преступлений, чем россияне, но резонанс от действий приезжих, конечно, больше», — рассказал Коженов «Парламентской газете».
Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо ввести специальный налог на использование иностранной рабочей силы. Миграционный поток создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и обеспечение безопасности.