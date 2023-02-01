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Анна Линникова рассказала, почему не смогла выиграть титул «Мисс Вселенной»

Общество
Анна Линникова рассказала, почему не смогла выиграть титул «Мисс Вселенной»

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова рассказала, почему не смогла выиграть в конкурсе красоты «Мисс Вселенная». По ее мнению, мероприятие предвзято относится к представителям из РФ.

По мнению Линниковой, пройти в финальную стадию турнира ей помешала политика, из-за которой возникла предвзятость. Она подчеркнула, что выкладывалась на сто процентов и проявила свои лучшие стороны.

«Предвзятость невозможно не заметить — в двух номинациях победили американка и украинка, что очень символично», — рассказала она порталу «Вечерняя Москва».

Также модель напомнила, что за многолетнюю историю конкурса победу удалось одержать только одной россиянке — ведущей Оксане Федоровой, которую в дальнейшем без объяснений лишили этого титула.
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