Прокуратура начала проверку по информации об унижении ребенка-инвалида в школе Петербурга

Прокуратура Петроградского района Северной столицы организовала проверку после публикации в Сети видео с издевательствами школьников над сверстником-инвалидом.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого можно заметить неадекватное поведение учащихся одной из школ. Подросток интересуется у ребенка-инвалида, «настоящие» ли у него ноги, попутно высказывая предположения об их потере.
В ходе проверки сотрудники ведомства установят причины конфликтного поведения подростков и дадут оценку организации работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с зачинщиками. Мероприятия также коснутся их законных представителей.