Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Прокуратура начала проверку по информации об унижении ребенка-инвалида в школе Петербурга

Происшествия
Прокуратура начала проверку по информации об унижении ребенка-инвалида в школе Петербурга

Прокуратура Петроградского района Северной столицы организовала проверку после публикации в Сети видео с издевательствами школьников над сверстником-инвалидом.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого можно заметить неадекватное поведение учащихся одной из школ. Подросток интересуется у ребенка-инвалида, «настоящие» ли у него ноги, попутно высказывая предположения об их потере.

В ходе проверки сотрудники ведомства установят причины конфликтного поведения подростков и дадут оценку организации работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с зачинщиками. Мероприятия также коснутся их законных представителей.
прокуратура проверка ребенок-инвалид
Военкоры ФАН
Лучшие в аду