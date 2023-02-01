Перси Хайнс Уайт не появится во втором сезоне «Уэнсдэй» из-за обвинений в домогательствах

Канадский актер Перси Хайнс Уайт, исполнивший роль Ксавье Торпа в сериале «Уэнсдэй», не появится во втором сезоне проекта. Причиной этому послужил скандал, разгоревшийся после недавних обвинений в домогательствах.
Эта тема стала активно муссироваться в Сети после того, как одна из девушек сообщила в социальных сетях, что актер активно склонял ее к интиму, пишет Pop Faction.
По ее словам, еще будучи школьником в Торонто, будущий артист донимал одноклассниц непристойными предложениями. Позднее мать актера «лайкнула» комментарий о причастности сына к домогательствам.
Как пишет «Вечерняя Москва», сериал «Уэнсдэй» вышел 23 ноября и стал самым просматриваемым англоязычным проектом за неделю. Шоу удалось набрать более 340 млн просмотров.