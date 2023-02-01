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Global Times: Европа заплатит новыми конфликтами за нежелание учитывать интересы России

Армия
Global Times: Европа заплатит новыми конфликтами за нежелание учитывать интересы России

Политика игнорирования интересов России, которая сейчас преобладает среди европейских правительств, может обернуться возникновением новых конфликтов на континенте, сообщил научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун.

В публикации для издания Global Times он отметил, что антироссийские тенденции обойдутся Европе слишком дорого.

«Любая новая архитектура европейской безопасности не может исключать Россию», — написал эксперт.

На этом фоне он призвал к планомерному восстановлению механизмов диалога и системы взаимного доверия между странами Европы и РФ.
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