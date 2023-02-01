Глава Минздрава Карелии Охлопков заявил о вспышках кори по всей России

Массовые вспышки кори зафиксированы по всей России, заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Главной причиной происходящего он назвал снижение темпов вакцинации от этой болезни в период пандемии коронавируса. По словам специалиста, вакцинации против кори подлежат все дети в возрасте одного года, а ревакцинация проходит в шесть лет.
В то же время Охлопков заметил, что в Карелии заболевших корью нет с 2018 года. Роспотребнадзор планирует провести иммунизацию от кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.