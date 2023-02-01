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Захарова: Пхеньян проявил смелость, откровенно обвинив США в начале украинского кризиса

Политика
Захарова: Пхеньян проявил смелость, откровенно обвинив США в начале украинского кризиса

Северная Корея совершила смелый поступок, официально обвинив Вашингтон в начале кризиса, который разразился на украинской земле. Такое мнение высказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Критику в адрес США ранее озвучила сестра главы северокорейского государства Ким Е Чжон. При этом она подчеркнула, что Пхеньян всегда будет на стороне Москвы и ее народа.

Захарова, комментируя эти слова, сказала, что КНДР дала очень правдивую оценку Белому дому и его союзникам. Дипломат уверена, что подобных взглядов придерживаются и другие страны, однако они боятся говорить об этом вслух.

«Поэтому Пхеньян проявил суверенный, смелый, решительный голос на международной арене», — уточнила Захарова в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что американское руководство подорвало принципы реализации Договора о стратегических наступательных вооружениях.
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