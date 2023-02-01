Африканские страны пригласили спортсменов из РФ на региональные соревнования

Москва, 1 февраля. Заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов рассказал, что африканские страны пригласили отечественных атлетов принять участие в региональных соревнованиях.
Выступая на конференции Федерации гандбола, чиновник заявил, что представители Черного материка приняли решение допустить сборную РФ к состязаниям. По его словам, профильные учреждения занимаются подготовкой всей необходимой документации.
Морозов также отметил, что на данный момент отечественный Минспорт ожидает разрешения Международного олимпийского комитета. Чиновник добавил, что необходимо изучить все критерии допуска к соревнованиям в Африке.
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов встретился с министром молодежи и спорта республики Аристидом Бриан Ребоас. Стороны обсудили совместные программы подготовки кадров, а также предложили укрепить связи между профильными организациями обеих стран.