Политолог Солонников призвал всерьез отнестись к возможному противостоянию в Арктике

Нацгвардия Соединенных Штатов готовится к возможному противостоянию с Россией и Китаем в Арктике, об этом сообщило издание Military Times. Издание отмечает, что речь идет не только о столкновении с Вашингтоном, но и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.
В январе 2023-го года ВС США провели учения «Северный удар» на севере штата Мичиган с целью проверки навыков работы в условиях низких температур. Сообщается, что учения проходили совместно с силами специального назначения Латвии.
Политолог Дмитрий Солонников в комментарии для ФАН напомнил, что активность США в Артике тема не только сегодняшнего дня. О том, что Россия активно увеличивает свой арктический потенциал, а ее присутствие и влияние в этом регионе все больше растут Америка говорит последние 5-10 лет. Это активно стало проявляться еще во времена дорогой нефти, когда были важны шельфовые разработки. Вашингтон не мог допустить, чтобы Москва заняла все пространство Арктики.
«С тех пор США проявляют активность в этой сфере и говорят о необходимости создания собственного ледокольного флота, баз в Арктике и о проведении учений совместно с другими странами. Сейчас мы можем говорить о новом витке в этой истории. Последний год в американских средствах массовой информации много говорят об острове Врангеля и о том, чтобы якобы вернуть контроль над ним. Хотя, юридически американцам эта территория никогда не принадлежала, там была какая-то глупость с тем, что на нем пытался высадиться частный бизнесмен. Но юрисдикция Штатов как государства никогда на остров Врангеля не распространялась», — рассказал собеседник издания.
Но эта тема в медиа поднимается. Учитывая, что сейчас у США и их союзников активно развивается идея о том, что Россия проиграет в противостоянии с Украиной. И после этого все желающие смогут получить территории, которые захотят. Япония получит Курилы, Финляндия получит Карельский перешеек и выход к Северному Ледовитому океану, Норвегия получит Землю Франца-Иосифа, что-то получат Польша и Украина. И Вашингтон тоже не останется в стороне и заполучит остров Врангеля, а потом и остальные арктические острова.
«В этом отношении данная тема подогревает интерес к победе над Россией в нынешнем мировом конфликте и продолжает старую повестку о наращивании военного присутствия Штатов и стран НАТО в Арктике. Поэтому нынешние маневры и переговоры с союзниками по Североатлантическому альянсу имеют два момента: долгосрочный и сиюминутный», — отметил политолог.
По мнению Солонникова, в будущем никакого раздела России не предвидится, мы выиграем специальную военную операцию, и Москва предъявит свои требования антироссийской коалиции. Но в долгосрочной перспективе противостояние в Арктике будет, ведь тут есть интересы ряда государств. И сомневаться в том, что США и НАТО будут наращивать там свое военное присутствие, не приходится. Это то, к чему нужно всерьез относиться и к чему нужно готовиться, подытожил эксперт.
Ранее американский минфин ввел новые санкции против России.