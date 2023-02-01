Политолог Солонников призвал всерьез отнестись к возможному противостоянию в Арктике

По мнению Солонникова, в будущем никакого раздела России не предвидится, мы выиграем специальную военную операцию, и Москва предъявит свои требования антироссийской коалиции. Но в долгосрочной перспективе противостояние в Арктике будет, ведь тут есть интересы ряда государств. И сомневаться в том, что США и НАТО будут наращивать там свое военное присутствие, не приходится. Это то, к чему нужно всерьез относиться и к чему нужно готовиться, подытожил эксперт.