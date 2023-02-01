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Подоляк обрушился с критикой на Маска за снижение популярности Украины в Twitter

Политика
Подоляк обрушился с критикой на Маска за снижение популярности Украины в Twitter

Советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк обрушился с неожиданной критикой на американского миллиардера Илона Маска. Чиновник задал бизнесмену всего один неприятный вопрос.

Напомним, что Маск в прошлом году купил социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам украинского госслужащего, бизнесмен начал проводить на приобретенной платформе политику, нацеленную против Киева. В частности, Подоляк обвинил миллиардера в том, что он якобы умышленно сокращает численность аудитории официальных аккаунтов украинского руководства.

«Илон, может хватит пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком все очевидно», — написал он в Twitter.

Стоит напомнить, что не так давно Илон Маск предложил свой план по урегулированию украинского кризиса. В частности, он призвал Киев отказаться от вступления в какой-либо блок и посягательств на крымский полуостров.
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