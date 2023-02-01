Подоляк обрушился с критикой на Маска за снижение популярности Украины в Twitter

Напомним, что Маск в прошлом году купил социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам украинского госслужащего, бизнесмен начал проводить на приобретенной платформе политику, нацеленную против Киева. В частности, Подоляк обвинил миллиардера в том, что он якобы умышленно сокращает численность аудитории официальных аккаунтов украинского руководства.