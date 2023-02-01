Тардиф рассказал, какие условия выдвинул МОК для возвращения российских спортсменов

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф встретился с представителями Международного олимпийского комитета (МОК). Организации обсудили условия возвращения российских спортсменов на мировую арену.
Одним из основных вопросов, который необходимо решить в первую очередь, антидопинговые правила. Тардиф подчеркнул, что ничего не знает об этой теме.
«На данный момент мы не знаем, как проходит контроль допинга в России, только по этой теме много вопросов. Второе условие касается того, что спортсмены не должны продвигать спецоперацию, но нам оно не совсем понятно», — приводит слова специалиста финское издание Iltalehti.
Ранее стало известно, когда будет принято решение относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх в Милане. Исполком вынесет решение в мае 2024 года.