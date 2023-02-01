Российский ФБР обвинил администрацию Макрона в пренебрежении своими гражданами в лагерях Сирии

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона проявляет пренебрежение к своим гражданам, попавшим в сирийские лагеря для беженцев Аль-Холь и Родж. Об этом сообщил Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).
По информации правозащитников, с 2019 года в заключении находятся около 200 французских женщин и детей. Они содержатся в условиях, которые можно приравнять к пыткам: антисанитария, жесткое обращение, отсутствие медпомощи и нападения со стороны террористов.
«Около 60% заключенных лагерей — дети. Более половины из них младше 12 лет. По данным (международной некоммерческой организации. — Прим. ред.) "Врачей без границ", за 2021 год в сирийских лагерях погибли 79 детей», — сказано в материале ФБР.
Правозащитники организации призвали власти Франции задуматься о судьбе своих граждан, незаконно задержанных в Сирии, и вернуть их на родину.