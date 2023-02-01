Посол Уганды в РФ выступил за упрощение процедуры денежных переводов между Россией и республикой

Москва, 1 февраля. Посол Уганды в РФ Мозес Кизиге предложил упростить процедуру перевода денежных средств между обеими странами.
Выступая на конференции «Африканский путь», дипломат затронул тему банковских транзакций. По его словам, необходимо провести ряд реформ, чтобы облегчить торгово-экономические отношения.
«Сейчас есть некоторые проблемы с переводом денежных средств из России в Уганду, однако мы работаем над этим. В любом случае я надеюсь, что во время саммита «Россия — Африка» все вопросы будут окончательно урегулированы», — отметил Кизиге.
По словам организаторов конференции, в мероприятиях приняли участие предприниматели из ЮАР, Кении и Нигерии. Кроме того, на площадке выступили представители РЭЦ, Агентства стратегических инициатив и ряд чиновников из правительства РФ.
Предложение упростить транзакции нашло отражение в соглашении между Москвой и Преторией. По словам руководителя секретариата форума «Россия — Африка» Олега Озерова, расчеты станут производиться в национальных валютах с целью укрепления экономического партнерства.