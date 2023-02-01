Жительницу Ленинградской области зарезали после распития спиртного под Выборгом

Установлено, что накануне гибели гражданка распивала алкоголь в компании 52-летнего мужчины и его 44-летней спутницы. По предварительной информации, последняя и сообщила о ранении знакомой. Что именно произошло в компании, неизвестно. Стражи порядка выясняют все обстоятельства и детали инцидента.