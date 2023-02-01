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Жительницу Ленинградской области зарезали после распития спиртного под Выборгом

Происшествия
Жительницу Ленинградской области зарезали после распития спиртного под Выборгом

Жительницу Ленинградской области зарезали в поселке под Выборгом. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве — мужчину и женщину, с которыми жертва распивала спиртное незадолго до гибели, пишет 47news со ссылкой на источник в полиции.

Трагедия произошла в одной из квартир поселка Рябово. Погибшей оказалась 23-летняя местная жительница. Прибывшие на место происшествия криминалисты обнаружили на теле молодой женщины ножевое ранение живота.

Установлено, что накануне гибели гражданка распивала алкоголь в компании 52-летнего мужчины и его 44-летней спутницы. По предварительной информации, последняя и сообщила о ранении знакомой. Что именно произошло в компании, неизвестно. Стражи порядка выясняют все обстоятельства и детали инцидента.
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