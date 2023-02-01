Зеленский пожаловался, что его не пригласили в Польшу для встречи с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет увидеться с американским коллегой Джо Байденом во время его визита в Польшу. Об этом президент сообщил в среду.
По словам бывшего комика, встреча с главой Белого дома не состоится, так как он попросту не получил соответствующего приглашения.
«Меня не приглашали в Польшу», — пожаловался Зеленский.
Напомним, что предстоящий визит Байдена в Европу ранее анонсировал президент Польши Анджей Дуда. Турне политика намечено на февраль текущего года, уточнил он.