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Зеленский пожаловался, что его не пригласили в Польшу для встречи с Байденом

Политика
Зеленский пожаловался, что его не пригласили в Польшу для встречи с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет увидеться с американским коллегой Джо Байденом во время его визита в Польшу. Об этом президент сообщил в среду.

По словам бывшего комика, встреча с главой Белого дома не состоится, так как он попросту не получил соответствующего приглашения.

«Меня не приглашали в Польшу», — пожаловался Зеленский.

Напомним, что предстоящий визит Байдена в Европу ранее анонсировал президент Польши Анджей Дуда. Турне политика намечено на февраль текущего года, уточнил он.
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