Сергей Гутников рассказал, какую выгоду может извлечь наша страна из борьбы Запада с российским спортом

Вероятность выхода россиян на Олимпийские игры через ОСА обозреватель оценивает как низкую, так как, независимо от итогов их выступлений, США и их европейские партнеры могут запросто отказать им в визе и не пустить ни на чемпионаты мира, ни на Олимпийские игры во Франции в 2024 году. «МОК не будет рассматривать вариант допуска россиян или белорусов с флагом и гимном на любые соревнования», - уверен Константин Осипов.