Сергей Гутников рассказал, какую выгоду может извлечь наша страна из борьбы Запада с российским спортом

Генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга, президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как Россия может снизить эффект западных санкций, направленных на подрыв профессионального спорта в РФ.
Олимпийский совет Азии (OCA) 26 января предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Вместе с тем ОСА начал разрабатывать специальную систему квот для отбора россиян на Игры-2024.
Популярный петербургский обозреватель, публицист, телеведущий, член Международной ассоциации спортивной прессы Константин Осипов считает участие российских спортсменов в соревнованиях азиатских стран выходом из той ситуации, в которой они оказались из-за давления западных стран на Международный олимпийский комитет. В Азии, по его словам, те же требования к участникам соревнований, что и на всемирных соревнованиях поэтому соревнуясь здесь, наши спортсмены будут иметь возможность подтверждать свою квалификацию.
«В участии наших спортсменов заинтересованы все: и Китай, и Филиппины, и Малайзия и другие страны Азии. Вот вы выгоняете отовсюду России, скажут они, а она с нами, мы друзья, мы братья. Но, с другой стороны, в том же азиатском блоке есть Япония, есть Австралия и Южная Корея, которые не особо будут рады видеть российские флаги», — отметил Константин Осипов.
Вероятность выхода россиян на Олимпийские игры через ОСА обозреватель оценивает как низкую, так как, независимо от итогов их выступлений, США и их европейские партнеры могут запросто отказать им в визе и не пустить ни на чемпионаты мира, ни на Олимпийские игры во Франции в 2024 году. «МОК не будет рассматривать вариант допуска россиян или белорусов с флагом и гимном на любые соревнования», - уверен Константин Осипов.
Ущербность политики МОК и спортивных функционеров западных стран, по словам обозревателя, понимают большинство спортсменов, тренеров и спортивных журналистов. Даже президент Олимпийского комитета США, которая не очень любит все российское, говорит, что сегодня Олимпийские игры без России, без российских спортсменов невозможны. Все они уверены, считает обозреватель, что большой спорт, большие соревнования без России будут несостоятельны.
«Им они не интересны просто. И прежде всего, они не интересны телевизионным гигантам, которые покупают права на трансляции, а получают низкие рейтинги», — пояснил Константин Осипов.
Однако международное олимпийское движение пока не выработало механизмов противодействия гегемонистским устремления США. В этих условиях, считает обозреватель, России следует бороться за допуск наших спортсменов к участию в международных соревнованиях и организовывать соревнования внутри страны, в которых могли бы принимать участие спортсмены других стран.
«Вот только что завершился большой турнир Ярыгина по борьбе, где было представлено 10 стран. Там в кулуарах американские функционеры говорили, что, конечно, спортсмены должны быть вне политики, и решать, какая держава сильнее, по их мнению, тоже лучше на спортивных площадках», — рассказал Константин Осипов.
Генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга, президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников также считает, что Россия должна использовать конфронтацию с Западом для развития спортивной инфраструктуры внутри страны и налаживания спортивных связей с дружественными странами. По его словам, прошедшие в Казани игры специальной Олимпиады показали, что отечественный спорт может с успехом развиваться вне зарегулированных условий МОК и других международных организаций.
«Россия ничего не потеряет. Мы еще раз углубленно будем подходить к развитию спорта в Российской Федерации. Мы сэкономим огромные средства, которые можем направить на развитие большого спорт в нашей стране», — заявил Сергей Гутников.
Генеральный директор Специального олимпийского комитета считает необходимым пересмотреть положения российских законодательных актов, которые ориентируют наших спортсменов на результативность именно на международном уровне. Система мотивации спортсменов, по его мнению, должна выстраиваться в соответствии с теми условиями, которые имеются. Этим, считает эксперт, мы можем минимизировать ущерб отечественному профессиональному спорту, который стремятся нанести наши западные оппоненты.