Ситуация с украинскими беженцами в Швейцарии нервирует чиновников

И подчеркивают, что совместно с Международной Женевской организацией Швейцария привержена развитию диалога и сотрудничества в интересах эффективной многосторонности. Обязательство, подкрепленное его избранием непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с 2023 года и сроком на два года.