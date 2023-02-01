Ситуация с украинскими беженцами в Швейцарии нервирует чиновников

Все хорошо в прекрасной Швейцарии, только ситуация с беженцами и постоянная помощь Украине, нервируют чиновников. Об этом говорится в отчете «О внешнеполитической деятельности Швейцарии», который утверждён Федеральным советом.
В документе особое внимание уделяется войне на Украине и отношениям с Россией, развитиям отношений с Европейским Союзом, о многовекторности Швейцарии и о ее избрании в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2023-2024 гг.
С точки зрения составителей отчета 2022 год ознаменовался не только пандемией Covid-19 и многочисленными климатическими катастрофами, но и военной агрессией России против Украины.
«Наступление, которое привело к серьезному энергетическому кризису в Европе, поспособствовало отсутствию продовольственной безопасности, задолженности и возвращению инфляции во многие страны», — говорится в документе.
Война же на Украине ввергла Европу в «новую эру» нестабильности
«Она глубоко проникла во внешнюю политику Швейцарии, которая неоднократно осуждала российскую агрессию», — пишут в отчете.
При этом отмечают, что Федеральный совет поддержал санкции Европейского союза и продемонстрировал солидарность со страданиями украинского народа.
«Швейцария опирается на свой постоянный нейтралитет и безоговорочно привержена соблюдать международные права и Устава Организации Объединенных Наций», — подчеркивают авторы отчета.
Конференция же по восстановлению Украины (URC), организованная в июле в Лугано, позволила запустить политический процесс восстановления страны (правда, ни одна страна еще не занялась восстановлением украинских городов. Ред).
«Луганские принципы, принятые по этому случаю, послужат общими эталонными ценностями для будущего Украины», — отмечают в документе.
Швейцария также работала на местах, оказывая гуманитарную помощь и укрепляя свое двустороннее сотрудничество в целях развития в интересах населения, пострадавшего от войны (Швейцария первая страна, которая отказалась от безвозмездной гуманитарной помощи украинским беженцам.Ред).
Касаясь отношений между Швейцарией и ЕС, авторы подчеркивают, что это важнейший вопрос швейцарской внешней политики.
«Возобновление и долгосрочная стабилизация отношений между Швейцарией и ЕС являются постоянной заботой Федерального совета. В феврале он определил направление нового пакета переговоров с ЕС, и подтвердил свое намерение продолжать двусторонний путь. Этот «пакетный» подход должен обеспечить лучший баланс между интересами обеих сторон», — отмечается в отчете.
По словам авторов, в течение года было проведено шесть раундов предварительных обсуждений с целью прояснения наличия общей основы для возобновления переговоров.
Авторы отчета особое внимание уделили поддержке различных форумов в условиях кризиса доверия.
По их мнению 2022 год также ознаменовался глубоким кризисом доверия к многосторонним органам и их способности решать глобальные проблемы, такие как: изменение климата, утрата биоразнообразия и пандемии.
«Федеральный совет убежден в необходимости поиска комплексных решений этих проблем и важной роли международных организаций в этом отношении», — отмечают они.
И подчеркивают, что совместно с Международной Женевской организацией Швейцария привержена развитию диалога и сотрудничества в интересах эффективной многосторонности. Обязательство, подкрепленное его избранием непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с 2023 года и сроком на два года.
У Швейцарии согласованная внешняя политика, отмечают составители отчета.
«Федеральный совет продолжал прилагать усилия к тому, чтобы выстраивать свои отношения с крупнейшими державами и ключевыми регионами своей внешней политики в стратегических рамках», — отмечается в документе.
После китайской стратегии в 2021 году Федеральный совет принял Американскую стратегию на 2022-2025 гг.
Был также институционализирован ежегодный стратегический диалог с Соединенными Штатами на уровне государственных секретариатов.