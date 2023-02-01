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Дуда посоветовал НАТО предоставить киевскому режиму гарантии безопасности

Украина
Дуда посоветовал НАТО предоставить киевскому режиму гарантии безопасности

Польский президент Анджей Дуда посоветовал Североатлантическому альянсу предоставить киевскому режиму гарантии безопасности еще перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Об этом глава республики сказал во время беседы с представителями СМИ. Его речь транслировалась на польском телевидении. Прежде сообщалось, что мероприятие Альянса должно пройти в июле 2023 года. Дуда в ходе своей речи выразил надежду на вступление Украины в НАТО.

В ходе СВО России Белый дом и его партнеры по Альянсу продолжают снабжать киевский режим огромным количеством тяжелого вооружения. Это ведет лишь к обострению конфликта, множество раз подчеркивали в Кремле.
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