Дуда посоветовал НАТО предоставить киевскому режиму гарантии безопасности

Об этом глава республики сказал во время беседы с представителями СМИ. Его речь транслировалась на польском телевидении. Прежде сообщалось, что мероприятие Альянса должно пройти в июле 2023 года. Дуда в ходе своей речи выразил надежду на вступление Украины в НАТО.