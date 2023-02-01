Польский президент Анджей Дуда посоветовал Североатлантическому альянсу предоставить киевскому режиму гарантии безопасности еще перед саммитом НАТО в Вильнюсе.
Об этом глава республики сказал во время беседы с представителями СМИ. Его речь транслировалась на польском телевидении. Прежде сообщалось, что мероприятие Альянса должно пройти в июле 2023 года. Дуда в ходе своей речи выразил надежду на вступление Украины в НАТО.
В ходе СВО России Белый дом и его партнеры по Альянсу продолжают снабжать киевский режим огромным количеством тяжелого вооружения. Это ведет лишь к обострению конфликта, множество раз подчеркивали в Кремле.