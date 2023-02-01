Алексей Селиванов: Киев планирует уничтожить православную церковь Украины при одобрении Запада

Ранее историк и публицист Дометий Завольский в беседе с ФАН заявил, что действия против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата не укрепят «незалежную». По словам эксперта, санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским против «российских агентов» РПЦ и УПЦ МП, направлены не только на размежевание с Москвой, но и на деконструкцию украинского мира, худо-бедно существовавшего до сих пор.