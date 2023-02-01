Алексей Селиванов: Киев планирует уничтожить православную церковь Украины при одобрении Запада

Киевские власти при одобрении и поддержке Запада планируют уничтожить каноническую православную церковь на Украине. Такое заявление сделал экс-помощник министра обороны страны до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
ВСУ ранее обстреляли из американской РСЗО HIMARS монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Никольское, под Угледаром. В результате инцидента погиб священник.
Как отметил Селиванов, несмотря на то, что ряд православных верующих и священнослужителей — граждан Украины пытаются доказать свою лояльность Киеву, само государство ведет отчетливо антиправославную политику.
«Руководство "незалежной", естественно, при одобрении и поддержке своих западных кураторов, планирует окончательно уничтожить каноническую православную церковь, ликвидировав ее государственную регистрацию и отняв у нее все Лавры», — заявил эксперт.
По словам подполковника, «христопродавцы и безбожники», стоящие у власти на Украине, прекрасно понимают, что православная вера является залогом исторического единства Руси — как в прошлом, так и в будущем. Поэтому они никак не могут с ней смириться.
«Православная вера вдохновляет огромное количество русских воинов, которые сегодня сражаются против украинских вождей. Вплоть до того, что они размещают на форме и поднимают над военной техникой знамена с ликом Спаса.
Поэтому киевские власти будут и далее уничтожать все проявления православной духовности там, где смогут до них дотянуться. Примером такого варварского уничтожения является обстрел ВСУ из РСЗО монастыря в селе Никольское», — пояснил он.
В заключение Алексей Селиванов подчеркнул, что для сохранения православных храмов, монастырей, священников и самой церкви на территории Украины необходимо уничтожить киевский режим.
Ранее историк и публицист Дометий Завольский в беседе с ФАН заявил, что действия против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата не укрепят «незалежную». По словам эксперта, санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским против «российских агентов» РПЦ и УПЦ МП, направлены не только на размежевание с Москвой, но и на деконструкцию украинского мира, худо-бедно существовавшего до сих пор.