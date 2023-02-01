Семь советов от команды ЯRUS, чтобы стать хорошим IT-специалистом

Профессиональный вуз, онлайн-курсы или самостоятельное обучение. Развитие в сфере IT — постоянный процесс, но с правильным подходом и настойчивостью можно стать успешным специалистом. Существуют разные способы обучиться программированию. Однако для крупных проектов требуются продвинутые навыки. Команда социальной сети ЯRUS поделилась советами, как младшему разработчику повысить свой уровень квалификации.
Термин «легион джунов» описывает программистов, которые начинают свой путь в IT-индустрии и еще не имеют достаточно опыта и знаний. Рост в профессии возможен, если совершать правильные шаги. Узнавайте больше о технологиях. Ознакомьтесь с основами программирования, веб-разработки, баз данных и других областей IT. Читайте статьи на профильных ресурсах, участвуйте в сообществах.
Найдите ментора. Ищите человека, который имеет опыт в IT и поможет вам развиваться. Он даст советы, поддержит и вдохновит новыми идеями. Развивайте свои навыки. Регулярно практикуйтесь, выполняйте проекты и участвуйте в хакатонах. Это поможет улучшать свои навыки и получать новый опыт и знания. Не бойтесь задавать вопросы и учиться на ошибках. Следите за тенденциями. IT-индустрия очень динамична, поэтому важно постоянно держать руку на пульсе, что происходит в мире технологий. Читайте новости, посещайте конференции и следите за выступлениями ведущих экспертов. Создайте сеть контактов. Общайтесь с другими людьми в IT, выступайте на конференциях и встречайтесь с коллегами. Это поможет узнать о новых возможностях и «прокачать» свои навыки. Выбрав для своего развития онлайн-курсы обучения IT-профессиям, не попадайтесь на маркетинговый крючок. По словам заместителя директора по операционной части социальной сети ЯRUS Натальи Корнеевой, они только структурируют подачу информации, но не могут подготовить хорошего специалиста.
«Их главный минус - ложное чувство, что вот сейчас вы пройдёте этот курс и сразу станете разработчиком. Это не так. Все равно придётся набивать руку самостоятельно. Касательно выпускников онлайн-школы в моей работе положительный опыт был только тогда, когда кандидат понимал, что он только в самом начале пути и готов постоянно учиться, вкладывая в это все свои внутренние ресурсы», — говорит Наталья Корнеева, заместитель директора по операционной части социальной сети ЯRUS.
Эксперт добавляет, что в открытом доступе есть огромное количество материалов, достаточных для того, чтобы начать самостоятельно осваивать программирование — это видеоуроки, книги, сообщества. Нужно только приложить немного усилий, сделать первый шаг и пробовать, не боясь, что что-то может сразу не получиться.
Кстати, в компании ЯRUS можно получить незаменимый опыт по созданию такого уникального продукта, как социальные сети. Приложение очень быстро развивается и только за прошлый год его аудитория выросла до 9 млн пользователей. Почему бы, например, не узнать о возможности пройти стажировку в ЯRUS?