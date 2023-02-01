Семь советов от команды ЯRUS, чтобы стать хорошим IT-специалистом

Найдите ментора. Ищите человека, который имеет опыт в IT и поможет вам развиваться. Он даст советы, поддержит и вдохновит новыми идеями. Развивайте свои навыки. Регулярно практикуйтесь, выполняйте проекты и участвуйте в хакатонах. Это поможет улучшать свои навыки и получать новый опыт и знания. Не бойтесь задавать вопросы и учиться на ошибках. Следите за тенденциями. IT-индустрия очень динамична, поэтому важно постоянно держать руку на пульсе, что происходит в мире технологий. Читайте новости, посещайте конференции и следите за выступлениями ведущих экспертов. Создайте сеть контактов. Общайтесь с другими людьми в IT, выступайте на конференциях и встречайтесь с коллегами. Это поможет узнать о новых возможностях и «прокачать» свои навыки. Выбрав для своего развития онлайн-курсы обучения IT-профессиям, не попадайтесь на маркетинговый крючок. По словам заместителя директора по операционной части социальной сети ЯRUS Натальи Корнеевой, они только структурируют подачу информации, но не могут подготовить хорошего специалиста.